وزارة الصحة تبدأ صرف الألبان المدعمة للأطفال وفقًا للقرار الوزاري

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء تنفيذ القرار الوزاري المتعلق بصرف الألبان المدعمة للأطفال، والمعروفة بـ "شبيه لبن الأم"، اعتبارًا من اليوم.

يستهدف هذا القرار فئات معينة من الأطفال، بناءً على معايير طبية دقيقة تهدف إلى دعم الأسر ذات الحالات الخاصة.

الفئات المستحقة للحصول على الألبان المدعمة

تحدد وزارة الصحة الفئات المستحقة للحصول على الألبان المدعمة للأطفال بناءً على عدة معايير صحية. تشمل هذه الفئات:

الولادة بتوائم: الأطفال الذين يولدون بتوائم أو أكثر، حيث يصرف لبن يكفي طفل واحد. وفاة الأم: الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم. الأم المصابة بأمراض مزمنة: مثل الفشل الكلوي أو الكبدي. العلاج الكيماوي أو الإشعاعي للأم: في حال كانت الأم تتلقى علاجًا يتطلب هذه الأنواع من العلاجات. نوبات صرعية تؤثر على الأم: التي تؤثر على سلامة الطفل. الأم المريضة بأمراض نفسية أو عقلية شديدة. نقص المناعة المكتسب (الإيدز): إصابة الأم بهذا المرض. حجز الأم في الرعاية المركزة: في حالة استمرار الحجز لمدة لا تقل عن 3 أيام.

عدد الحصص المقررة من الألبان المدعمة

يتم توفير 64 عبوة من الألبان الصافية (بوزن 400 جرام) لكل طفل على مدار 12 شهرًا، وذلك لضمان التغذية السليمة للطفل.

المستندات المطلوبة للحصول على الألبان المدعمة

لتتمكن الأسر من الحصول على الألبان المدعمة، يجب عليهم تقديم شهادة طبية معتمدة من طبيب مختص، إلى جانب المستندات الأخرى المطلوبة مثل بطاقات الهوية وشهادات الميلاد.

لجنة دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية

أكدت وزارة الصحة على أنها قد شكلت لجنة خاصة لتقييم استحقاق صرف الألبان المدعمة للأطفال، بالإضافة إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية كخيار أفضل لصحة الطفل.