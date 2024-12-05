نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعة والنقل ونظير الايطالي يشهدان احتفالية تشغيل خط الرورو ووصول اول رحلة من الخط لايطاليا

خلال زيارته لايطاليا قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية وزير الصناعة والنقل يرافقه السفير بسام راضي سفير مصر بايطاليا بزيارة ميناء تريستا حيث كان في استقبال سيادته رئيس وقيادات الميناء، وحيث تفقد الوزير والوفد المرافق له الميناء واطلع على كافة ألانشطة التي يتم تقديمها والخطة المستقبلية للتوسعات بالميناء والذي يعتبر من أهم الموانئ في إيطاليا ومنطقة أوروبا.البحر الأدرياتيكي ويُستخدم بشكل رئيسي كمنفذ بحري للبضائع، ويعتبر نقطة عبور مهمة للبضائع المتجهة إلى وسط

ثم عقد الوزير اجتماعًا مع أندريا دياسبارو - نائب رئيس شركة دانيللي وعضو مجلس ادارة الشركة المتخصصة في انتاج معدات انتاج الحديد وكافة أنواع العديد.

حيث افاد أندريا دياسبارو على أن الشركة تتطلع إلى انشاء مصنع لانتاج المواد الخام للحديد في مصر لانتاج المواسير غير الملحومة ( سيمليس) حيث إنه ا تمتلك مصنع لانتاج الفولاذ وتحتاج إلى خام ومكورات الحديد في عملية الانتاج وإنه ا حريصة على التوسع في أعمالها في مصر عن غيرها من دول منطقة الشرق الأوسط.

ثم شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبحضور ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الايطالي وقيادات النقل البحري في ايطايا في الاحتفالية الكبيرة التي اقامها الجانب الايطالي بميناء تريستا بمناسبة تشغيل خط الرورو المصري الايطالي ووصول اول رحلة من الخط

وخلال فعاليات الاحتفال قدم الفريق مهندس كامل الوزير التهنئة للقيادة السياسية والحكومة والشعبين في البلدين الصديقين على تشغيل خط الرورو المصرى الايطالى مؤكدا ان التشغيل المستدام لهذا الخط بين مصر وايطاليا هو نتاج وثمرة جهود كبيرة من الجانبين المصري والإيطالي لإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المبردة والجافة وهو ما يجسد العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين لافتا إلى أن هذا الخط البحرى يعتبر جسر صداقة مستديم وثابت بين البلدين وليس فقط خط تجاري لنقل البضائع،

مشيرا إلى أن تشغيل الخط سيساهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وان هذا التشغيل يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة

مضيفا ان المشروع سيساهم في تعزيز قدرة مصر على جعلها منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وإفريقيا، والإستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، فضلًا عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الاوربية المختلفة وكذلك إنخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع حيث سيتيح الخط الجديد وصولا سريعا للمنتجات إلى جميع المدن الأوروبية، حيث لن يستغرق وصول الشحنة بين ميناءى دمياط وتريستا سوى يومين ونصف فقط، مقارنة بنحو 6 أيام بالطرق التقليدية والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلًا عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

وعلى هامش مراسم الاحتفال بتشغيل خط الرور عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءًا موسعًا مع ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الايطالي وذلك لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.



في بداية اللقاء اشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالتعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات ( النقل الذكي على الطرق ومترو الانفاق والسكك الحديدية والنقل البحري ) مؤكدا على التطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة

وتباحث الجانبان حول المناقشات الجارية حاليا بين وزارة النقل المصرية وشركة سكك حديد ايطاليا لبحث امكانية قيام الشركة بتقديم عرض لادارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر وكذلك المباحثات الخاصة بمشاركة شركة سالشيف مع شركة ايرتراك التابعة لهيئة السكك الحديدية المصرية لانشاء شركة متخصصة في تجديدات السكك الحديدية بحيث تقوم الشركة الجديدة بتنفيذ تجديد المسافات المتراكمة والتى تصل إلى حوالى 2000 كم أو انشاء الخطوط الجديدة بالاضافة إلى ⁠التعاون مع شركة ميرمك الايطالية في مجالات السكك المختلفة مثل توريد ماكينة فحص السكة وتطوير نظم الاشارات بخط الفردان / بئر العبد واهمية قيام الشركة بإنشاء مصنع كبير لانظمة الاشارات في مصر بهدف توطين مثل هذه الصناعات عالية التكنولوجيا في مصر لتقليل الاعتماد على المكون الاجنبي بالاضافة إلى جعل مصر مركز إقليمي للشركة في مثل هذه الصناعات

ومن جانبه اكد نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الايطالي على سعادته بتشغيل خط الرورو المصري الايطالي الذي يجسد عمق العلاقات بين الجانبين مؤكدا على الاهتمام بزيادة حجم التعاون مع وزراتي النقل والصناعة بمصر خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات مشيرا إلى إنه من الخطط قيامه بزيارة مصر في الربع الأول من عام ٢٠٢٥ لمتابعة مناقشة موضوعات التعاون المشتركة بين الجانبين.