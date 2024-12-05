انخفاض أسعار الذهب عالميًا بعد تراجع الطلب على الملاذات الآمنة

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا في الأسواق العالمية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، حيث تراجعت أسعار الذهب الفورية إلى نحو 2،649.09 دولار للأوقية.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير بنسبة 0.1% لتسجل 2،672.99 دولار للأوقية.

ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، رغم الاضطرابات السياسية في فرنسا وكوريا الجنوبية.

ورغم الأزمات السياسية مثل تفكك الحكومة الفرنسية وزيادة الدعوات لعزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، إلا أن الطلب على الذهب كملاذ آمن بقي محدودًا هذا الأسبوع، حيث تجاهل المستثمرون هذه التوترات في الأسواق.

بالإضافة إلى ذلك، استمر الدولار في الضغط على أسواق المعادن بسبب قوته، حيث ارتفع بشكل حاد بعد تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض الدول.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب حاليًا