تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل لقاء إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد جوميز للاعبين على أهمية المباراة المقبلة في مشوار الفريق في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة مواصلة العمل والتركيز بكل قوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في نيجيريا، وشدد على ثقته في جميع اللاعبين لتحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.

و حرص البرتغالي جوزيه جوميز على الاجتماع بمعاونيه للتشاور والتنسيق في بعض الأمور الفنية والبرامج التدريبية استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام إنيمبا.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 

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