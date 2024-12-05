آخر تطورات إصابة ناصر ماهر وموقفه من اللحاق بمباراة إنيمبا في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
ناصر ماهر
ناصر ماهر

خاض ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة قبل انطلاق المران الجماعي صباح اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

آخر تطورات إصابة ناصر ماهر

وأدى ناصر ماهر عدة فقرات تأهيلية على أرضية ملعب النادي تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالجهاز الطبي للفريق، كما خاض تدريبات الركض بمحيط الملعب بجانب بعض التدريبات بالكرة.

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يأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق في ظل الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية، وغاب على إثرها عن مباراة الفريق أمام غزل المحلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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