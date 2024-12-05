عاجل| رسميا.. سعر صرف الجنيه يسجل أدني مستوياته أمام الدولار بالبنوك

متجاوزا الـ 50 جنيها

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعات جديدة اليوم الخميس نهاية الاسبوع؛ لتتجاوز مستويات 50 جنيها وهي اعلي مستويات يصل إليها العملة الأمريكية مقابل الجنيه في تاريخه.

وارتفعت اسعار الدولار بجميع البنوك مواصلة ارتفاعاتها المتالية منذ بداية الأسبوع، بحيث وصل سع الدولار مقابل الجنبه في بنكي الاهلي ومصر وهي أكبر البنوك الحكومية إلى 49.93 للشراء و50.03 جنيه للبيع.

في حين ارتفع في بنك التجاري الدولي أكبر بنوك القطاع الخاص إلى مستوي 49.94 جنيه للشراء و50.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار إلى اعلي مستوي له في تعاملات اليوم بمصرف ابو ظبي الأسلامي عند 49.97 جنيه للشراء و50.06 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنوك البركة وكريدي أجريكول والكويت الوطني والاهلي المتحدة إلى مستوي 49.95 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع.