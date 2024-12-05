«صناع الحياة» بالأقصر تطلق مبادرة " كل يوم حكاية" خلال شهر التطوع من مستشفى شفاء الأورمان

أطلقت مؤسسة «صناع الحياة» بالاقصر مبادرة " كل يوم حكاية خلال شهر التطوع"، بتواجد فريق الأقصر مع المرضى داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، وذلك للتوعية بخطورة مرض السرطان، وسط أجواء مبهجة ومميزة، أسعدت الجميع بالمستشفى.

ووزع وفد مؤسسة " صناع الحياة" الألعاب والهدايا على أطفال المستشفى بهدف تحسين الحالة النفسية لديهم، وتشجيعهم على مواصلة رحلة العلاج المجانية داخلها.

وتسعى مؤسسة صناع الحياة، بمشاركة المتطوعين في محافظة الأقصر للتوعية بخطورة مرض السرطان، وتوجيه طاقة المجتمع للوقاية منه وزيادة الوعي به، ليكون لكل فرد في المجتمع المحلي،دور إيجابي في مواجهته.

وأكد منسق "صناع الحياة" بالأقصر،على أن الحملة تستهدف زيارة مرضي الأورام السرطانية، وتنظيم فعاليات مبهجة داخل أقسام الأورام في مستشفى شفاء الأورمان للتبرع بالدم لصالح مرضى السرطان.

ومن جانبه؛ وجه الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لشباب "صناع الحياة" وانطلاق حملة شهر التطوع " كل يوم حكايه " من مستشفى شفاء الأورمان، وتنظيم الفعاليات المبهجة للأطفال بالمستشفى، مؤكدًا على أن منهج مجلس إدارة المستشفى؛ تقديم كافة أوجه الدعم لكل مريض يتلقى العلاج داخل المستشفى، موضحًا أنهم حريصون على تقديم كل وسائل الراحة للمرضي وإخراجهم من الحالة النفسية، التي تؤرقهم خلال رحلة العلاج.

يذكر أن مؤسسة صناع الحياة، تقوم بدور كبير على أرض محافظة الأقصر، وتتعاون مع كل مؤسسات المحافظة، في الكثير من المشروعات والمبادرات التنموية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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