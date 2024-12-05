حلقة نقاشية.. نظم المعلومات الجغرافية ودورها في تعزيز الاستدامة الحضرية

في مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة خدمات الخرائط في إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات حلقة نقاشية وعروض تقديمية بعنوان "نظم المعلومات الجغرافية والإجراءات المحلية ودورها في تعزيز الاستدامة الحضرية"، وذلك الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء 11 ديسمبر بالمسرح الصغير بمركز مؤتمرات المكتبة، وذلك في إطار الاحتفال بأسبوع الوعي الجغرافي.



ويشارك في الفعالية نخبة من الأساتذة والخبراء والعاملين بمجال نظم المعلومات الجغرافية، ويتضمن برنامج الفعالية قسمين أولهما حلقة نقاشية تضم عدة محاور أهمها مجال نظم المعلومات الجغرافية في مصر، وتبادل الخبرات بين الأكاديميين وصناع القرار والعاملين بالمجال حول أهم تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في مجال التخطيط والمجالات الأخرى، ثم تسليط الضوء على التقنيات والأدوات والمجالات المتعددة للنظم الجغرافية.

ويأتي القسم الثاني للفعالية بعروض تقديمية لاستخدامات نظم المعلومات الجغرافية في الإدارة المحلية لتحقيق الاستدامة الحضرية، كما سيتم تناول الدور الكبير الذي تلعبه نظم المعلومات الجغرافية في التنمية المستدامة بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل على كافة الأصعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أكمل وجه.

وعلى هامش الفعالية تم تنظيم ورش عمل في مجال نظم المعلومات الجغرافية استهدفت الطلاب والدارسين للتدريب على أهم التقنيات الحديثة التي وصل إليها العلم، كما يصاحب الفعالية معرضًا للكتب والخرائط والأطالس ضمن مقتنيات مكتبة الإسكندرية والتي تتناول استخدامات وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.

وتأتي الفعالية في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة في كافة جوانب حياة المواطن المصري من خلال الفعاليات العلمية والثقافية المتعددة، بالإضافة إلى دورها المجتمعي كراعية لكافة أفرع العلم.



