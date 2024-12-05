لمعاناته من الإجهاد العضلي.. تدريبات تأهيلية خاصة لـ "إيشو"



خاض أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خاصة بشكل منفرد على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك وفقًا لبرنامج خاص وضعه الجهاز الفني للاعب من أجل علاج الإجهاد العضلي وتجهيزه للفترة المقبلة.

وأدى "إيشو" التدريبات التأهيلية الإضافية عقب خوض جزء من التدريبات الجماعية مع زملائه بالفريق.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

