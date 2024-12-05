محافظ الأقصر: إزالة 248 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة واسترداد 225 قطعة أرض

محافظات
بوابة الفجر

 

 

كشف المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، عن إزالة 248 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واسترداد 225 قطعة أرض ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة التعديات والبناء المخالف.
وأعلن المحافظ، أن المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 248 حالة (149 حالة تعد على مساحة 69685 متر من أراضي أملاك الدولة + 76 حالة على مساحة 1510 فدان و19 سهم و11قيراط أراضي زراعية)، وذلك بالإضافة إلى 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 3063 متر مربع، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقًا للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
جدير بالذكر أن الموجة الـ 24 يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في 12 أكتوبر الماضي وانتهت في الأول من نوفمبر الماضي، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الماضي وتُختتم بالمرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.

 

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