عاجل:- الدولار يتجاوز حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في معظم البنوك العاملة في السوق المحلية مستوى تاريخيًا جديدًا، حيث تجاوز حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة في تاريخه.

في خطوة غير مسبوقة، سجل الدولار اليوم الخميس سعرًا بلغ 50.06 جنيه للبيع في بعض البنوك.

تفاصيل سعر الدولار في البنوك اليوم:

في منتصف تعاملات اليوم، تراوحت أسعار بيع الدولار في البنوك بين 49.88 جنيه و50.06 جنيه.

في البنك الأهلي المصري و بنك مصر ، سجل سعر الدولار 50.03 جنيه للبيع و49.93 جنيه للشراء.

و ، سجل سعر الدولار 50.03 جنيه للبيع و49.93 جنيه للشراء. في البنك التجاري الدولي (CIB) ، سجل الدولار 50.04 جنيه للبيع و49.94 جنيه للشراء.

، سجل الدولار 50.04 جنيه للبيع و49.94 جنيه للشراء. أما في بنك قطر الوطني الأهلي، فقد سجل الدولار 49.88 جنيه للبيع و49.78 جنيه للشراء.

تصريحات مصطفى مدبولي حول سعر الدولار

وفي وقت سابق، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن سعر الدولار يتحدد بناءً على قوى العرض والطلب في السوق، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يشهد تغيرات مستمرة تؤثر على حركة العملة المحلية.

يعتبر تخطي الدولار حاجز الـ50 جنيهًا حدثًا تاريخيًا يؤثر بشكل كبير على السوق المحلية، ويعكس التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.