خلافات بينهما.. التحقيق في مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه في البدرشين

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق في مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بسبب خلافات بينه وبين المتهم في البدرشين

مقتلح عامل

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص في إحدى قرى البدرشين، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل لقى مصرعه نتيجة تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض، وأن مرتكب الجريمة اعتدى عليه، لخلافات بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والاستماع لأقوال شهود عيان، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق

البدرشين الاستماع لأقوال تحرر بسبب خلافات خلافات بينهما

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