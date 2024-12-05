محافظ الأقصر يبحث مع مساعد وزير التنمية المحلية خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية

محافظات
بوابة الفجر

 

التقي المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، مع الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية والمشرف علي مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية لمحافظة الأقصر، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، والدكتورة نورهان النواوي أخصائي برنامج تنمية الصعيد بالوزارة، بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، والمهندسة هناء العربي ممثل مشروع الدعم الفني بمحافظة الأقصر.

تناول اللقاء المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها من خلال مشروع الدعم الفني لمحافظة الأقصر ومنها تنفيذ سوق الحبيل بمدينة البياضية، ودعم المحافظة بالبرامج والأجهزة لنظم المعلومات الجغرافية والتحول الرقمي، وخطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية.
كما تم خلال اللقاء عرض التعاون الجاري بين  وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي ومحافظة الأقصر فيما يخص تطبيق مبادرة المدن المستدامة في مدينة الأقصر من خلال الدعم الفني المقدم من البنك الدولي.

 

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