تفاصيل جلسة جوميز مع دونجا قبل لقاء إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

منح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لنبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض، خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تفاصيل جلسة جوميز مع دونجا قبل لقاء إنيمبا

وحرص جوميز على منح اللاعب العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمركزه، بجانب الأدوار المطلوبة منه داخل أرضية الملعب.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.