تفاصيل جلسة جوميز مع دونجا قبل لقاء إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

منح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لنبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض، خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تفاصيل جلسة جوميز مع دونجا قبل لقاء إنيمبا 

وحرص جوميز على منح اللاعب العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمركزه، بجانب الأدوار المطلوبة منه داخل أرضية الملعب.

txt

لمعاناته من الإجهاد العضلي.. تدريبات تأهيلية خاصة لـ "إيشو"

txt

آخر تطورات إصابة ناصر ماهر وموقفه من اللحاق بمباراة إنيمبا في الكونفدرالية

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جوميز دونجا جوزيه جوميز الكونفدرالية الزمالك اخبار الزمالك

مواد متعلقة

تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل لقاء إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

جراحة ناجحة لـ لاعب الزمالك الشاب بعد إصابته أمام الأهلي

الأكثر قراءة

عاجل:- الدولار يتجاوز حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية

عاجل - أسطول بحري روسي يزور مدينة تشينجداو الساحلية شرقي الصين

شاهد.. محمد مهران يروج لأحدث أعماله الدرامية "المداح 5"

شبانة: لبيب يطير إلى المغرب لحضور حفل الأفضل

شبانة يفجرها.. بيراميدز يرحب بإنتقال نجمه للأهلي

عاجل - مواعيد ساعات الذروة في القطار الكهربائي الخفيف LRT بعد تحديثات جدولة الرحلات

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

عاجل - تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم الخميس 5-12-2024 بمنتصف التعاملات