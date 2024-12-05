السجن المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابي بتجارة المخدرات وحيازة أسلحة بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابي مكون من 3 متهمين، بعد إدانتهم بالاتجار في المواد المخدرة من جوهر الحشيش والهيروين، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بمنطقة السلام.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، بالإضافة إلى مقاومة السلطات بإطلاق أعيرة نارية أثناء القبض عليهم.

تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات لشرطة السلام تفيد بتورط تشكيل عصابي في تجارة المخدرات، وبعد إجراء التحريات اللازمة، تم القبض على المتهمين أثناء إعداد الأكمنة. وعُثر بحوزتهم على كمية من الحشيش المخدر، وكيس أسود يحتوي على الهيروين، بالإضافة إلى أسلحة نارية وذخيرة، وقد اعترفوا بتشكيل العصابة لبيع المواد المخدرة واستخدام الأسلحة للدفاع عن تجارتهم.