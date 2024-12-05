السجن المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابي بتجارة المخدرات وحيازة أسلحة بالسلام

حوادث
محكمة
محكمة

 

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابي مكون من 3 متهمين، بعد إدانتهم بالاتجار في المواد المخدرة من جوهر الحشيش والهيروين، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بمنطقة السلام.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، بالإضافة إلى مقاومة السلطات بإطلاق أعيرة نارية أثناء القبض عليهم.

تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات لشرطة السلام تفيد بتورط تشكيل عصابي في تجارة المخدرات، وبعد إجراء التحريات اللازمة، تم القبض على المتهمين أثناء إعداد الأكمنة. وعُثر بحوزتهم على كمية من الحشيش المخدر، وكيس أسود يحتوي على الهيروين، بالإضافة إلى أسلحة نارية وذخيرة، وقد اعترفوا بتشكيل العصابة لبيع المواد المخدرة واستخدام الأسلحة للدفاع عن تجارتهم.

حوادث الفجر اتجار فى المواد المخدرة أسلحة نارية وذخيرة الإتجار في المواد المخدرة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- الدولار يتجاوز حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية

عاجل - أسطول بحري روسي يزور مدينة تشينجداو الساحلية شرقي الصين

شبانة: لبيب يطير إلى المغرب لحضور حفل الأفضل

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

عاجل - تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم الخميس 5-12-2024 بمنتصف التعاملات

شاهد.. محمد مهران يروج لأحدث أعماله الدرامية "المداح 5"

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الخميس

عاجل - مواعيد ساعات الذروة في القطار الكهربائي الخفيف LRT بعد تحديثات جدولة الرحلات