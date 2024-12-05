التحقيق مع عاطلين لاتهامهما بالاتجار في الأقراص المخدرة بالشيخ زايد

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع عاطلين لاتهامهما بالاتجار في الأقراص المخدرة في الشيخ زايد.

ضبط عاطلين

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة، بمدينة الشيخ زايد.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة.

بمواجهة المتهمين اعترفا بالاتجار بالمضبوطات، فحُرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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