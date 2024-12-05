الفتح السعودي يقيل مدربه ينس جوستافسون

كشف نادي الفتح السعودي، عن فسخ تعاقد المدرب السويدي ينس جوستافسون، بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية بدوري روشن.

الفتح السعودي يقيل ينس جوستافسون

وقررت إدارة الفريق تكليف الألماني جايدو هوفمان مدرب الفئات السنية بقيادة الفريق بشكل مؤقت، بداية من مواجهة الشباب اليوم في الجولة 13 لبطولة دوري روشن، وسيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال فترة التوقف المقبلة.

وقد تعرض الفريق للخسارة في آخر خمس مباريات في دوري روشن، وآخرها الخسارة أمام الرياض بهدفين لهدف.

ويستعد الفريق السعودي لمواجهة الشباب اليوم الخميس الموافق 5 من الشهر الجاري، وتنطلق المباراة في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.