الفتح السعودي يقيل مدربه ينس جوستافسون

الفجر الرياضي
ينس جوستافسون
ينس جوستافسون

كشف نادي الفتح السعودي، عن فسخ تعاقد المدرب السويدي ينس جوستافسون، بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية بدوري روشن.

الفتح السعودي يقيل ينس جوستافسون

وقررت إدارة الفريق تكليف الألماني جايدو هوفمان مدرب الفئات السنية بقيادة الفريق بشكل مؤقت، بداية من مواجهة الشباب اليوم في الجولة 13 لبطولة دوري روشن، وسيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال فترة التوقف المقبلة.

txt

برشلونة يخطط لخطف لاعب أورلاندو بايرتس

txt

ريال مدريد يخطط لتجديد عقد نجمه الشاب

وقد تعرض الفريق للخسارة في آخر خمس مباريات في دوري روشن، وآخرها الخسارة أمام الرياض بهدفين لهدف.

ويستعد الفريق السعودي لمواجهة الشباب اليوم الخميس الموافق 5 من الشهر الجاري، وتنطلق المباراة في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.

ينس جوستافسون الفتح الدوري السعودي دوري روشن اقاله ينس جوستافسون

الأكثر قراءة

عاجل:- الدولار يتجاوز حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية

عاجل - أسطول بحري روسي يزور مدينة تشينجداو الساحلية شرقي الصين

شاهد.. محمد مهران يروج لأحدث أعماله الدرامية "المداح 5"

شبانة: لبيب يطير إلى المغرب لحضور حفل الأفضل

شبانة يفجرها.. بيراميدز يرحب بإنتقال نجمه للأهلي

عاجل - مواعيد ساعات الذروة في القطار الكهربائي الخفيف LRT بعد تحديثات جدولة الرحلات

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

عاجل - تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم الخميس 5-12-2024 بمنتصف التعاملات