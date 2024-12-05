الخطيب يهاتف حسام غالي للإطمئنان على بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا قبل مواجهة أورلاندو

أجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتصالا هاتفيا مع حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فريق الكرة في رحلة جنوب إفريقيا من أجل الاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريق لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بعد غد السبت.

الخطيب يهاتف حسام غالي للإطمئنان على بعثة الأهلي

وعقد حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في رحلة جنوب إفريقيا جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق اليوم من أجل الاطمئنان على كافة التحضيرات الخاصة بمباراة أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا وتقديم كافة الدعم الجهاز الفني واللاعبين.

كما وضع الجهاز الفني للنادي الأهلي وأخصائى التغذية بالجهاز الفني الدكتور أحمد رمضان برنامجا خاصا لتجهيز لاعبي الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل.