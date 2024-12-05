‏الجيش الإسرائيلي يعلن نشر قوات وتنفيذ عمليات بحث على الحدود مع الأردن جنوبي البحر الميت بسبب نشاط مشبوه

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، نشر قوات وتنفيذ عمليات بحث على الحدود مع الأردن جنوبي البحر الميت بسبب نشاط مشبوه.

وقد أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران.

وقالت ‏مصادر، إن الضربة الإسرائيلية كانت مكونة من عدة مراحل وهدفها التدمير التام للدفاعات الجوية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.

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