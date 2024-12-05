السكرتير العام والمساعد يعقدان اجتماعا لمناقشة تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بالدقهلية

عقد اللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية واللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد اجتماعا لاستعراض ومناقشة تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 14 قرية بمحافظة الدقهلية وذلك بحضور المهندس ممدوح عبد الحليم حسين رئيس المركز الاقليمي للدلتا بالهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندس وليد سعيد عبد المجيد رئيس الامانة الفنية لتحديث القري بالهيئة العامة للتخطيط العمراني والدكتور حسنين حسن مدير المكتب الاستشاري والمهندسه سارة جمعه خبير نظم المعلومات والدكتور ابراهيم فتحي خبير الكهرباء والاتصالات والدكتور حماده صلاح يوسف خبير الاقتصاد بالمكتب الاستشاري والمهندسه مها صبري مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة وفريق عمل الادارة ومسئولي التخطيط والاحوزة والقسم الهندسي بالوحدات المحلية التابع لها القري المستهدفه.

وأكد السكرتير العام للمحافظة ان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لديه اهتمام خاص بالمخططات والاحوزة العمرانية بنطاق المحافظة ودائما يساند ويدعم كافة الجهود لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقري المحافظة بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني

واضاف السكرتير العام للمحافظة أن هذه المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية..

ومن جانبه قال السكرتير المساعد للمحافظة ان هناك تنسيق كامل من خلال ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة للعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات لتنفيذ المخططات للقري المستهدفه وان هناك جهود مكثفة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاستكمال التحديث للمخططات الاستراتيجية والاحوزة العمرانية لجميع القري بنطاق المحافظة.

ومن جهتها اوضحت مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة ان القري التي تم مناقشة تحديث مخططاتها الاستراتيجية واحوزتها العمرانية خلال الاجتماع هي قرية منشأة الاخوه والديرس وكفر لطيف ومنية سمنود بمركز أجا، وقرية زيان مركز بلقاس، وقري اتميده والبوها وكفر سليمان تادرس وكفر النعمان وكوم النور وكفر المقدام والدبونية وكفر الشراقوه وكفر النعيم بمركز ميت غمر وقرية الدنابيق مركز المنصورة.