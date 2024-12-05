موعد مباراة تشيلسي القادمة ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مع فريق توتنهام مساء الأحد القادم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة.

ويحتضن ملعب توتنهام هوتسبير المباراة المرتقبة بين فريق تشيلسي وتوتنهام  في مشوار الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي عند تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة تشيلسي وتوتنهام عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

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