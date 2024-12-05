موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع فريق ريال بيتيس مساء السبت القادم ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذه النسخة.

ويحتضن ملعب بينيتو فيلامارين المباراة المرتقبة بين فريق برشلونة وريال بيتيس في مشوار الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني عند تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

وتذاع مباراة برشلونة وريال بيتيس عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

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