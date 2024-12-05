انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لقسم الروماتيزم والتأهيل بطب أزهر أسيوط

افتتح الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور إبراهيم شعلان عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الخامس لقسم الروماتيزم والتأهيل بطب الأزهر بأسيوط، والمقام تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور حسني المصري عميد كلية طب بنات الأزهر بأسيوط والدكتورمحمد منير وكيل كلية الطب والدكتور محمد إسماعيل عبد الكريم رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل بطب الأزهر بأسيوط ورئيس المؤتمر والدكتور أحمد مسلم إبراهيم سكرتير رئيس المؤتمر والدكتور عبدالحفيظ مشرف سكرتير المؤتمر والدكتور أمين عبدالحميد مقرر المؤتمر والدكتور محمد عبدالعظيم مقرر والدكتور محمد جلال عميد هندسة الأزهر بقنا، ومشاركة كوكبة من علماء الطب من شتى الجامعات المصرية وأطباء وزارة الصحة والتأمين الصحي والمستشفيات العسكرية والشرطية.

وبدأ المؤتمر الذي قدمه الدكتور محمد عبدالعظيم بالقرآن الكريم والسلام الجمهوري تلا ذلك كلمة ترحيب من الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل بكلية طب الأزهر بأسيوط ورئيس المؤتمر بالحضور والمشاركين فى المؤتمر من الجامعات المصرية متمنيا النجاح والتوفيق للمؤتمر، موضحا أن قسم الروماتيزم والتأهيل بكلية طب الأزهر بأسيوط يعد واحدا من أقدم الأقسام فى صعيد مصر ويواصل نجاحه المستمر بإقامة المؤتمر الخامس والذي يتناول الجديد فى مجال تشخيص وعلاج الروماتيزم والعديد من المحاور الطبية الهامة وعلاقة أمراض الروماتيزم بالتخصصات الطبية الأخرى، عدد من الجلسات العلمية عن التأهيل.

وأضاف أن القسم يضم العديد من الوحدات المتميزة فى صعيد مصر مثل وحدة هشاشة العظام وحدة متخصصة لرسم العضلات ووحدة لمعالجة السمنةالتي تفيد مرضى صعيد مصر، مقدما جزيل الشكر لجميع القائمين على القسم على جهودهم المبذولة في إنجاح المؤتمر.

من جانبه رحب الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية طب الأزهر بأسيوط بالحضور مقدما جزيل شكره لقيادات جامعة الأزهر، التي لا تدخر جهدا فى دعم جميع الفاعليات العلمية بالقطاع الطبي بفرع الجامعة بأسيوط، والذي يشهد طفرة علمية كبيرة فى الآونة الأخيرة، كما قدم وافر الشكر والامتنان لقسم الروماتيزم والتأهيل على حسن التنظيم والتطوير الملحوظ بالقسم، موضحا أنه يعد عصب وعماد الأقسام بكلية طب الأزهر بأسيوط، مؤكدا حرص الكلية على الاهتمام بإقامة المؤتمرات وهو ما يؤدي إلى متابعة الجديد وتبادل الخبرات بين كافة الأستاذة من الجامعات المصرية، كما أضاف شكرا خاصا للدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي على دعمه وحضوره الدائم لكافةالفاعليات بكلية الطب بأزهر أسيوط.

وفى كلمته نقل الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تحيات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر للمنصة الكريمة وللحضور من داخل وخارج فرع الجامعة، مشيدا بجهود القائمين على القطاع الطبي فى فرع الجامعة بأسيوط، والتي تظهر جلية فى تطور الخدمات الطبية والدوائية المقدمة للمرضي فى المستشفى الجامعي بأسيوط، كما أن توالى المؤتمرات الواحد تلو الآخر بكافة أقسام كلية الطب باسيوط يؤكد ريادة كلية الطب بأسيوط فى الآونة الأخيرة ويسهم فى رفع تصنيف الجامعة عالميا وينقل الخبرات والمعرفة للأطباء بشكل دوري، وحثت الشريعة على العلم، حتى إنه ا قدمته على خلق الإنسان فى سورة الرحمن، لتبين أن الإنسان إنما خلق ليتعلم ويحوذ المعرفةوفى الختام تمنى النجاح والتوفيق للقائمين على المؤتمر وخروجه بتوصيات من شأنها نفع الطبيب والمريض على السواء.

وفى الختام تم تقديم الدروع التذكارية للمؤتمر للدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب ولعدد من المشاركين فى المؤتمر؛ تقديرا لجهودهم المبذولة فى إنجاح ودعم المؤتمر.