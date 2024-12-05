شاهد.. محمد مهران يروج لأحدث أعماله الدرامية "المداح 5"

الفجر الفني
محمد مهران وغادة
محمد مهران وغادة عادل وحمادة هلال

روج الفنان محمد مهران لأحدث أعماله الدرامية "المداح 5" مع الفنان حمادة هلال، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2025، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "مهران" صورة تجمعه بـ حمادة هلال وغادة عادل، من كواليس تصوير المسلسل، وعلق عليها قائلًا: "المداح الجزء الخامس رمضان 2025".

 

منشور محمد مهران

تفاصيل مسلسل "المداح 5"



يأتي المسلسل ضمن أبرز الأعمال الدرامية التي نالت إعجاب الجمهور خلال السنوات الماضية، ومن المنتظر عرضه في موسم رمضان 2025، كما يشارك في العمل الفنان حمادة هلال، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين سيُعلن عنهم قريبًا، والمسلسل من إنتاج شركة "سكاي برودكشن" وإخراج أحمد سمير فرج.

 

آخر أعمال محمد مهران 



والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد مهران في الدراما مسلسل وبينا معاد، الجزء الثاني تأليف وإخراج هاني كمال وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان وآخرين.


و مسلسل المداح 3، بطولة حمادة هلال تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج وشارك فيه كل من هبة مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد رياض، دنيا عبد العزيز، محمد عز، لوسي، خالد زكي، أحمد ماهر وآخرين

الفنان محمد مهران الفنان حمادة هلال أحمد سمير فرج المداح 5 رمضان 2025

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