عاجل - تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم الخميس 5-12-2024 بمنتصف التعاملات

كشفت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية، عن آخر تحديث في سعر الذهب اليوم الخميس 5-12-2024، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، ومن المقرر أن يشهد سوق الذهب المحلي اليوم تحركات في الأسعار نتيجة استئناف عمل البورصات العالمية، عقب توقفها خلال اليومين الماضيين كعطلة أسبوعية لها.

وننشر في السطور التالية، آخر تحديث حالي في سعر الذهب اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 وفق المعلن في شعبة الذهب والمشغولات الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الخميس 3705 جنيها للشراء و3695 جنيها للبيع، دون إضافة المصنعية، ويعد هو العيار الأكثر انتشارًا في محافظات مصر.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغت أسعار الذهب اليوم عيار 24 المستخدم في صناعة السبائك في الأسواق 4234 جنيهات للشراء، 4221 جنيها للبيع، وهذه الأسعار قبل إضافة رسوم المصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 وهو الأكثر انتشارًا في المدن مبلغ 3176 جنيها للشراء و3167 جنيها للبيع، دون إضافة رسوم المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة نحو 29 ألفا و640 جنيها للشراء و29 ألفا و630 جنيهات للبيع دون إضافة المصنعية، ويصنع الجنيه الذهب من عيار 21.