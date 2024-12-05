ياسمين رئيس وفرقة "مقام" في ضيافة صاحبة السعادة الإثنين والثلاثاء

الفجر الفني
ياسمين رئيس واسعاد
ياسمين رئيس واسعاد يونس

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" يوم الاثنين المقبل الفنانة ياسمين رئيس في حديث خاص عن الفن والأسرة والحياة.

ياسمين رئيس

 

وفي حلقة يوم الثلاثاء من "صاحبة السعادة" تستضيف إسعاد يونس الفرقة الموسيقية "مقام"، وهم أنس النجار، عازف بيانو وقائد ومؤسس الفرقة، وإياد أبو ليلة مؤسس وعازف درامز كونتر باص، وفراس الشرقي عازف قانون، وسامح أبوليلة عازف بيركشن، وكذلك فاتن عبدالملك عازفة كونترباص وليندا فهمي مغنية الفرقة.

 

الفرقة الموسيقية مقام

 

أحدث أعمال ياسمين رئيس 

 

ويذكر أن أحدث اعمال الفنانة ياسمين رئيس الدرامية، هو مسلسل “رقم سري” الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة “dmc” ومنصة “واتش ات”، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه.
 


أبطال مسلسل رقم سري

 

وضم مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

تفاصيل برنامج “صاحبة السعادة”

 

"صاحبة السعادة" يذاع يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

صاحبة السعادة سعاد يونس رامي الطمباري برنامج صاحبة السعادة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس الفنانة ياسمين رئيس مسلسل رقم سري

مواد متعلقة

بسبب "صاحبة السعادة".. عمرو وهبة يتصدر التريند

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- الدولار يتجاوز حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية

عاجل - أسطول بحري روسي يزور مدينة تشينجداو الساحلية شرقي الصين

شبانة: لبيب يطير إلى المغرب لحضور حفل الأفضل

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

عاجل - تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم الخميس 5-12-2024 بمنتصف التعاملات

شاهد.. محمد مهران يروج لأحدث أعماله الدرامية "المداح 5"

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الخميس

عاجل - مواعيد ساعات الذروة في القطار الكهربائي الخفيف LRT بعد تحديثات جدولة الرحلات