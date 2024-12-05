ياسمين رئيس وفرقة "مقام" في ضيافة صاحبة السعادة الإثنين والثلاثاء

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" يوم الاثنين المقبل الفنانة ياسمين رئيس في حديث خاص عن الفن والأسرة والحياة.

ياسمين رئيس

وفي حلقة يوم الثلاثاء من "صاحبة السعادة" تستضيف إسعاد يونس الفرقة الموسيقية "مقام"، وهم أنس النجار، عازف بيانو وقائد ومؤسس الفرقة، وإياد أبو ليلة مؤسس وعازف درامز كونتر باص، وفراس الشرقي عازف قانون، وسامح أبوليلة عازف بيركشن، وكذلك فاتن عبدالملك عازفة كونترباص وليندا فهمي مغنية الفرقة.

الفرقة الموسيقية مقام

أحدث أعمال ياسمين رئيس

ويذكر أن أحدث اعمال الفنانة ياسمين رئيس الدرامية، هو مسلسل “رقم سري” الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة “dmc” ومنصة “واتش ات”، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه.





أبطال مسلسل رقم سري

وضم مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل برنامج “صاحبة السعادة”

"صاحبة السعادة" يذاع يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.