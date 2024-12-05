‏وزير الخارجية الروسي يتهم الولايات المتحدة بـ "زعزعة استقرار القارة اليورو-آسيوية

عربي ودولي
بوابة الفجر

اتهم ‏وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الولايات المتحدة بـ "زعزعة استقرار القارة اليورو-آسيوية.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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