موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع فريق جيرونا مساء السبت القادم ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذه النسخة.

ويحتضن ملعب موتتيليفي المباراة المرتقبة بين فريق ريال مدريد وجيرونا في مشوار الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني عند تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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موعد مباراة تشيلسي القادمة ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

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موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

وتذاع مباراة ريال مدريد وجيرونا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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