التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في إنهاء شاب حياته بالعجوزة

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في إنهاء شاب حياته شنقًا داخل منزله بسبب مروره بأزمة نفسية في العجوزة.



وكشفت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.



أزمة نفسية

تلقي مركز شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل منزله، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مشنوق ومدلي بحبل مربوط في السقف.

بإجراء التحريات أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية ولم يتهم أسرته أحدًا بالتسبب في ذلك ونفي وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.