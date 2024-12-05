علاء مرسي: الكوميديا وجه آخر للمأساة.. وأريد تجسيد "الجوكر"

حلّ الفنان علاء مرسي ضيفًا على الإعلامي عبد العزيز أحمد في برنامج "بالمايك والقلم"، حيث تحدث عن تفاصيل مثيرة من مسيرته الفنية وذكريات عمله مع نجوم كبار مثل محمد هنيدي.

أكد مرسي أن الفن هو لسان حاله وأداة يعبر من خلالها عن هموم وطموحات مجتمعه، مشيرًا إلى أهمية تجسيد القصص الواقعية التي تعكس معاناة الناس وتعبّر عن هويتهم المشتركة.

الكوميديا انعكاس مباشر للمأساة



أوضح مرسي أن الكوميديا هي انعكاس مباشر للمأساة، حيث يمكن تحويل المواقف الصعبة إلى مادة فكاهية من خلال السخرية والضحك. وأكد على أن المصريين، تحديدًا، يمتلكون قدرة كبيرة على تحويل آلامهم إلى نكات، مما يجعل الفنان الكوميدي جزءًا أساسيًا من نسيج المجتمع المصري.

أهمية التجديد والتواصل مع الأجيال الجديدة



تابع مرسي أنه لتحقيق النجاح في مجال الفن، يجب على الفنان أن يكون على دراية بتطور اللغة والثقافة بين الأجيال المتعاقبة.

وأشار إلى أن فنانين الكوميديا الشباب أثبتوا أهمية التجديد في هذا المجال، مؤكدًا على قدرة الفنان عادل إمام في التكيف مع التغيرات الاجتماعية والثقافية.

التقدير الحقيقي من الجمهور المباشر



أكد مرسي أن التقدير الحقيقي يأتي من الجمهور المباشر في الشارع، الذي يعبر عن مشاعره الحقيقية تجاه الفنان، بعكس جمهور وسائل التواصل الاجتماعي الذي قد لا يكون دائمًا حقيقيًا أو مباشرًا.

تجسيد شخصية "الجوكر" كحلم فني



كشف مرسي عن طموحه في تجسيد شخصية "الجوكر"، مشيرًا إلى عمق هذه الشخصية الفني الكبير الذي يطمح لترك أثر عميق في نفوس الجمهور.

كما أشار إلى أن هذا الدور سيكون تحية لوالده الذي كان يؤمن بقدراته الفنية ولأمه التي دعمته طوال حياته.

اختتم علاء مرسي حديثه بتأكيده على أهمية تحقيق أحلامه الفنية التي تدعمه عائلته، مؤكدًا أن تجسيد شخصية "الجوكر" سيكون بمثابة اعتراف بجهودهم في مساعدته على الوصول إلى هذا الحلم.