عاجل - أسطول بحري روسي يزور مدينة تشينجداو الساحلية شرقي الصين

وصل أسطول تابع للبحرية الروسية مكون من أربع سفن، اليوم الخميس، إلى مدينة تشينجداو الساحلية شرقي الصين في زيارة ودية لمدة خمسة أيام، حسب بيان صادر عن القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أنه وفقا للبيان، سيتبادل ضباط وجنود الأسطول الروسي مع نظرائهم الصينيين مهارات مهنية، كما سيطلق الجانبان أنشطة ثقافية ورياضية بشكل مشترك.

ومن المقرر أن يختتم الأسطول الروسي زيارته ويغادر تشينجداو يوم الاثنين المقبل.