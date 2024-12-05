عاجل - نائب وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة الإسباني للشؤون الخارجية والدولية

استقبل السفير أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد/ دييجو مارتينيز وزير الدولة الإسباني للشئون الخارجية والدولية.

وأكد نائب وزير الخارجية، عمق العلاقات بين مصر وإسبانيا، وأشاد الجانبان بالتطور الكبير فى حجم ومستوي العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق القائم بينهما فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية، كما تبادلا وجهات النظر بشأن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

نائب وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة الاسباني للشئون الخارجية والدولية

كما تناول اللقاء استثمارات الشركات الإسبانية فى مصر، والموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين، لا سيما في مجال النقل خاصة التعاون مع الشركات الإسبانية لإعادة تأهيل قطارات مترو الانفاق والسكك الحديدية.

واستعرض الجانبان اخر المستجدات على الساحة الإقليمية، لا سيما الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى قطاع غزة فى ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، حيث شدد نائب وزير الخارجية على أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلي سكان القطاع دون عوائق، وضرورة التوصل إلي وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر أيضًا إزاء تطورات الأوضاع فى سوريا، ولبنان، والسودان.