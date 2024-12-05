مديرية أمن سوهاج تكشف لغز واقعه خطف طفل 3 سنوات بمركز المراغه بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، لغز غياب طفل ثلاث سنوات عن المنزل، بعد تقدم والدته ببلاغ لمركز شرطة المراغة شمال المحافظه، وتوصلت التحريات إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغة،وذلك لوجود غلافات مالية.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة المراغة يفيد بتقدم بلاغ المدعوه "سماح.ع.ا" 30سنه ربة منزل، وقيمه دائره المركز، والمدعو "عطا.ف.ا" 60 سنه مزارع، ومقيم بذات الناحية، بغياب نجل الأول،الطفل "عبدالعزيز.ه.ع" 3 سنوات ومقيم بذات الناحية، عن المنزل بتاريخ 2 الجارى بالبحث عنه لم يعثرا عليه، ولم يتهم أحد.



وتوصلت التحريات إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغة وقيامها بإفتعال الواقعة لابتزاز والدها وشقيقها المدعو "على.ع.ا" 33 سنه عامل ومقيم بذات الناحية، وذلك لوجود خلافات مالية بينها وشقيقها المذكور لسابقة قيامها باقتراضه مبلغ مالى ورفض رد المبلغ.

حيث قمت بالاتفاق مع كل من:-

المدعو "محمد.را" 27 سنه عامل، والمدعو "احمد.م.ع" 28 سنه عامل،ومقيمان دائره المركز، يعملان رفقتها فى السوق لبيع الطيور،على ترك الطفل بمنزل خاص بالثاني على أن يقوم الاتصال بوالدها، وطلب مبلغ مالى منه نظير اعاده الطفل المذكور.

تم ضبط المذكوران والطفل، وبمواجهتهما اقر بمضمون ماسبق، وذلك بناءًا على طلب المبلغة المذكوره للضغط على والدها وشقيقها لاسترجاع المبلغ، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.