فعاليات الصالون الثقافي للطفل المصري في دورته الثانية

الفجر الفني
مسرح السامر
مسرح السامر

تقيم وزارة الثقافة السبت المقبل فعاليات الدورة الثانية من الصالون الثقافي للطفل المصري، التي تحمل اسم الشاعر الراحل أحمد زرزور، على مسرح السامر بالعجوزة، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو. يأتي الصالون في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

عروض فنية وثقافية متنوعة
 

تشهد الفعاليات عروضًا فنية ضمن برنامج ثقافة الطفل، بمشاركة فرق متنوعة، منها فريق أجيال للعرائس، وفرقتا كورال الأطفال والفنون الشعبية من قصر ثقافة أحمد بهاء الدين، بالإضافة إلى عروض لفرقة بنات وبس وفرقة الأراجوز المصري، بتنظيم المركز القومي لثقافة الطفل.

ندوة حول شعر الأطفال بين الخيال والواقع
 

في المساء، تنعقد ندوة بعنوان "شعر الأطفال بين الخيال والواقع" يشارك فيها نخبة من الأدباء والشعراء، مثل أحمد سويلم، جابر بسيوني، وصفاء البيلي، وتديرها الشاعر عبده الزراع، بهدف تسليط الضوء على عالم أدب الطفل ودوره في تشكيل خيال النشء.

جهود ثقافية مستمرة لدعم الطفل المصري
 

يأتي الصالون استمرارًا لجهود هيئة قصور الثقافة في الاهتمام بالنشء، وتنمية قدراتهم ومواهبهم، حيث ناقشت الدورة الأولى قضايا مثل "مجلات الأطفال والتكنولوجيا"، وكرمت اسم الشاعر شوقي حجاب. كما يهدف الصالون إلى التوسع في مختلف المحافظات عبر الأقاليم الثقافية الستة.

 

أحمد فؤاد هنو الدورة الثانية الشاعر شوقي حجاب الصالون الثقافي القومي لثقافة الطفل المركز القومي لثقافة الطفل

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