شبانة يفجرها.. بيراميدز يرحب بإنتقال نجمه للأهلي

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز

كشف الإعلامي محمد شبانة عن حصول محمود زلاكة نجم سيراميكا كليوباترا والمعار من نادي بيراميدز وعد من إدارة الأخير بالسماح له بالانتقال إلى أحد أندية الأهلي أو الزمالك بنهاية الموسم في حال تلقيه عرضا رسميا مناسبا منهم.

بيراميدز يرحب بإنتقال نجمه للأهلي

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن بعد تألق اللاعب مع سيراميكا كليوباترا مؤخرا وإنضمامه إلى منتخب مصر عرض بعض الوكلاء على الأهلي فكرة ضم اللاعب مؤكدين أن بيراميدز لن يعارض إتمام الصفقة بل ويمكن دراسة كيفية إتمامها خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة بالتنسيق بين الثلاث أندية.

txt

شبانة: لبيب يطير إلى المغرب لحضور حفل الأفضل

txt

تفاصيل جلسة جوميز مع دونجا قبل لقاء إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

وأتم شبانة بأن إدارة الأهلي تبحث الفكرة حاليا على أن يتم عرضها على كولر لإبداء رأيه الفني.

بيراميدز محمود زلاكه بيراميدز والاهلي سيراميكا كليوباترا الأهلي

مواد متعلقة

لمعاناته من الإجهاد العضلي.. تدريبات تأهيلية خاصة لـ "إيشو"

آخر تطورات إصابة ناصر ماهر وموقفه من اللحاق بمباراة إنيمبا في الكونفدرالية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- الدولار يتجاوز حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية

عاجل - أسطول بحري روسي يزور مدينة تشينجداو الساحلية شرقي الصين

شبانة يفجرها.. بيراميدز يرحب بإنتقال نجمه للأهلي

شاهد.. محمد مهران يروج لأحدث أعماله الدرامية "المداح 5"

شبانة: لبيب يطير إلى المغرب لحضور حفل الأفضل

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

عاجل - مواعيد ساعات الذروة في القطار الكهربائي الخفيف LRT بعد تحديثات جدولة الرحلات

عاجل - تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم الخميس 5-12-2024 بمنتصف التعاملات