إنقاذ حياة سيدة بعد عملية استغرقت 8 ساعات بمستشفى بني سويف التخصصي

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د. احمد صادق ـ مدير
د. احمد صادق ـ مدير مستشفى بني سويف التخصصي

نجح فريق طبي بمستشفى بني سويف التخصصي في إنقاذ حياة سيدة تعرضت لجروح نافذة في مناطق متعددة من جسدها، حيث وصلت إلى قسم الاستقبال والطوارئ في ساعة متأخرة من الليل في حالة صحية حرجة، وخضعت لعملية جراحية استمرت 8 ساعات متواصلة.

 

تعود التفاصيل إلى وصول السيدة البالغة من العمر 35 عامًا، المقيمة في محافظة الجيزة، بصحبة أسرتها، مصابة بجروح نافذة في الساق اليسرى والذراع الأيمن والبطن، حيث كانت تعاني من نزيف حاد، انخفاض شديد في ضغط الدم، ونقص في مستويات الهيموجلوبين، وأظهرت الفحوصات الطبية وجود تهتك في شرايين وأوردة الساق اليسرى، بالإضافة إلى إصابات خطيرة في الأمعاء والمرارة.

 

وأوضح الدكتور أحمد محمود صادق، مدير عام المستشفى، أنه تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، تلتها تحاليل وفحوصات طبية مكثفة، ثم تم تجهيز غرفة العمليات بسرعة. تشكل فريق جراحي من أقسام جراحة الأوعية الدموية والجراحة العامة لإنقاذ حياتها، وخلال العملية، تم إصلاح التهتك في الشريان الفخذي، استئصال الجزء المتهتك من الأمعاء الصغيرة، وإجراء استئصال للمرارة.

 

وبعد 8 ساعات من الجراحة الدقيقة، تمكن الأطباء من السيطرة على النزيف وإعادة استقرار العلامات الحيوية للمريضة، حيث عادت الدورة الدموية إلى طبيعتها في الساق اليسرى، ما ساعد في استقرار حالتها الصحية.

 

وقدم مدير المستشفى شكره للفريق الطبي الذي أظهر مهارة عالية في إنقاذ حياة السيدة، الفريق الجراحي ضم الدكتور محمود معوض استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور أحمد جابر استشاري الجراحة العامة، والدكتور رمضان بكرى أخصائي الجراحة العامة، والدكتور مصطفى كامل طبيب مقيم في جراحة الأوعية، والدكتور عبد الرحمن رزق طبيب مقيم في الجراحة العامة، والدكتور باسم مهني أخصائي التخدير، ومس عبير حسن أخصائية التمريض.

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