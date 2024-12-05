نجم بوروسيا دورتموند يريد الانضمام إلى برشلونة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


كشفت تقارير صحفية ألمانية، إلى أن الهولندي دونييل مالين نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني يرغب في الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال  فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لشبكة "سكاي" الألمانية، فأن مالين جناح دورتموند يريد الانضمام إلى برشلونة أو آرسنال خلال الميركاتو الصيفي القادم، حيث يري اللاعب الهولندي أن هذه هي الخطوة المقبلة بالنسبة له.

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وأوضحت الشبكة الألمانية، أن النادي الألماني لن يمانع في رحيل نجمه الهولندي مقابل 25 – 30 مليون يورو خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن عقد مالين مع بوروسيا دورتموند ينتهي نهاية موسم 2026، ومن غير المتوقع أن يحدد اللاعب الهولندي عقده مع الفريق الألماني، نظرًا لرغبته في خوض تجربة جديدة.
 

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