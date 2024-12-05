إنتر ميلان يرصد التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل



كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يسعي لتدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بناء على رغبة سيميوني إنزاجي مدرب النيراتزوري.

وفقًا للتقارير الصحفية، فأن إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع ماركو فيراتي لاعب العربي القطري وجانلويجي دوناروما حارس مرمي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي.

وأشارت التقارير إلى أن الإنتر بدأ الدخول في مفاوضات مع فيراتي ودوناروما، ويرغب نجم العربي القطري في العودة إلى الأجواء الأوروبية مرة أخري بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.

وتابعت:" أما بالنسبة لدوناروما فسيكون التعاقد معه ضربة كبيرة، خاصة وأن الحارس سبق وأن ارتدي قميص الغريم التقليدي ميلان من قبل".

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 28 نقطة (ولديه مباراة أقل)، ومتخلفًا بفارق 4 نقاط عن نابولي صاحب الصدارة.

