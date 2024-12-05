إنتر ميلان يرصد التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يسعي لتدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بناء على رغبة سيميوني إنزاجي مدرب النيراتزوري.

وفقًا للتقارير الصحفية، فأن إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع ماركو فيراتي لاعب العربي القطري وجانلويجي دوناروما حارس مرمي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي.

وأشارت التقارير إلى أن الإنتر بدأ الدخول في مفاوضات مع فيراتي ودوناروما، ويرغب نجم العربي القطري في العودة إلى الأجواء الأوروبية مرة أخري بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.

وتابعت:" أما بالنسبة لدوناروما فسيكون التعاقد معه ضربة كبيرة، خاصة وأن الحارس سبق وأن ارتدي قميص الغريم التقليدي ميلان من قبل".

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 28 نقطة (ولديه مباراة أقل)، ومتخلفًا بفارق 4 نقاط عن نابولي صاحب الصدارة.
 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

مجموعة نارية محتملة لـ الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية 2025

عاجل:- الدولار يتجاوز حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية

تامر حبيب يشيد بـ "مين يصدق؟": فيلم صادق ومهم لا تفوتوا مشاهدته

عاجل - ساعة جمال عبد الناصر للبيع في مزاد وسعرها يصل لـ60 ألف دولار

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفتتح منتدى الأعمال المصري الطاجيكي بمُشاركة 50 شركة من الجانبين

‏لافروف: "الحرب الباردة" الجديدة قد تصبح "ساخنة"

جامعة أسيوط تمنح فاطمة الزهراء درجة الدكتوراة فى تنمية قدرات التخطيط الاستراتيجي

عاجل - أسعار الدولار في مصر اليوم.. هل يشهد السوق استقرارًا أم تقلبات؟