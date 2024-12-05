أمن المنافذ يضبط 40 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 40 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود - التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب - عن ضبط قضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و36 قضية فى مجال الأمن العام، وقضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة وقضية فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

كما أسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 188 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط الفين و753 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده... وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.