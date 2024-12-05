في ذكرى ميلادها.. محطات فنية مضيئة في حياة فايزة أحمد

يحل اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنانة فايزة أحمد، الذي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1934، ورحلت في 21 سبتمبر عام 1983، رحلت بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الفنية الناجحة، حيث تعد واحدة من أشهر مطربات زمن الفن الجميل التي تميزت بصوتها العذب، ويعرض لكم "الفجر الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة فايزة أحمد.

فايزة احمد

نشأة فايزة أحمد





ولدت فايزة أحمد عام 1934، من أب سوري يدعى أحمد بيكو وأم لبنانية حرصت على تعليم ابنتها أصول الموسيقى، عاشت طفولة قاسية خالية من حنان الأب بعدما انفصل والدها عن والدتها.



تقدمت للإذاعة اللبنانية عندما بلغت سن الـ11 من عمرها حتى يتم إجازتها مطربة، إلا أنها لم تلق قبولًا في لبنان، ما جعلها تذهب لإذاعة دمشق ولم تحقق نجاحًا هناك أيضًا.



مشوار فايزة أحمد الفني

قدمت فايزة أحمد نحو 300 أغنية في الإذاعة والعديد من الأغاني التلفزيوني، كان محمد الموجي أول من أعطى لها الفرصة وقدمت معه أغاني كثيرة، مثل "أنا قلبي ليك ميال"، " ياما القمر على الباب"، "حيران"، " يا حبيبي يا قمر"، لحن لها محمد عبد الوهاب أشهر أغانيها، منها "ست الحبايب"، "حمال الأسية"، و"بريئة"، و"خاف الله"، و "تهجرني بحكاية"، وأغنية "هان الود"، اتجهت للتمثيل وشاركت في 7 أفلام، وحصلت على عدد من الجوائز والأوسمة منها: درع الجيش الثاني في 1 مايو 1974 كما حصلت على وسام من الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة.



أبرز أغاني فايزة أحمد

يُذكر أن أغنية يا أمه القمر على الباب، التي غنتها في فيلم تمر حنة إنتاج 1957، هي من أشهر أغانيها، كما أبدعت في غناء عدد من الأغاني الأخرى أبرزها بتسأل ليه عليا، بريئة، حيران، مال عليا مال، بكرة تعرف يا حبيبي، بيت العز يا بيتنا، يا حلاوتك يا جمالك، حسادك علموك.