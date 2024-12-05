ضبط 50 ألف مخالفة متنوعة في حملات مرورية خلال 24 ساعة



شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 50 ألفا و374 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 31 ألفًا و162 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و932 مخالفة سير دون تراخيص، و12 مخالفة موقف عشوائي، و1863 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و16 مخالفة لشروط التراخيص و32 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.