ضبط 14 متهما بارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالجيزة والدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي امن الجيزة والدقهلية من ضبط 14 شخصا لقيامهم بارتكاب جرائم سرقات متنوعة.

ففي الجيزة - تم ضبط عاملين لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (2 كاميرا تصوير –2 ساعة – هاتف محمول – بعض الإكسسوارات والمصوغات الذهبية) من داخل فيلا بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المستلزمات الكهربائية من داخل الشقق السكنية تحت الإنشاء متخذًا من دائرة قسم شرطة الأهرام مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكابه (5 وقائع سرقة)، وأضاف بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عميل سيىء النية وهو مالك مخزن خردة مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية تم ضبطه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وفي الدقهلية- تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين لـ 3 منهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الكردى، تخصص نشاطه الإجرامي فـى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، سلاح أبيض)..وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم (4 وقائع سرقة بذات الأسلوب)، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلين سيئي النية وهما عاملان يقيمان بدائرة مركز شرطة منية النصر وتم ضبطهما، وارشدوا عن المسروقات (4 دراجات نارية).

كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، تخصص نشاطه الإجرامي فـى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما (9 وقائع سرقة بذات الأسلوب)، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلين سيئي النية وهما ميكانيكى وعاطل مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة) تم ضبطهما، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.