وزارة الثقافة تكرم فردوس عبد الحميد.. احتفاء بعطاء فني لا يُنسى

نظمت وزارة الثقافة احتفالية كبرى لتكريم الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، في أمسية استثنائية على خشبة المسرح القومي.

جاء هذا التكريم ضمن خطة الوزارة لتقدير رموز الفن الذين تركوا بصمة مميزة في تشكيل الهوية الثقافية والفنية المصرية،شهد الحفل حضور عدد كبير من رموز الفن والإعلام، ليكون شهادة حية على مكانة فردوس عبد الحميد في قلوب المصريين.

بداية الحفل: أجواء موسيقية مبهجة



انطلقت الفعالية بعزف الفرقة الموسيقية التابعة للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التي قدمت مجموعة من الأغاني المميزة مثل "كل دة كان ليه"، و"بتغني لمين يا حمام"، وأغنية "ورجعت يا قمر من البلاد البعيدة"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

"نهر من الإبداع": فيلم تسجيلي عن مسيرة فردوس عبد الحميد



تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "نهر من الإبداع"، أعده المركز القومي للمسرح، حيث استعرض أبرز المحطات الفنية والإنسانية في حياة الفنانة فردوس عبد الحميد. تولى إعداد الفيلم علي داود، بينما أخرجه أحمد عادل، وكان العرض بمثابة تكريم مؤثر لسيرة فنية حافلة بالعطاء.

كلمات مؤثرة من خالد جلال



في كلمته، أعرب المخرج الكبير خالد جلال عن تقديره للفنانة فردوس عبد الحميد، قائلًا:

"نحن أمام فنانة عظيمة أثرت وجدان الجمهور المصري والعربي بأعمالها المتميزة. فردوس عبد الحميد مثال يحتذى به للرقي والعمق الفني. شكرًا على عطائك الذي لا يُقدر بثمن."

كما نقل تحيات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وأشاد بجهود المركز القومي للمسرح في تنظيم هذا التكريم.

إشادة خاصة من إيهاب فهمي



أعرب الفنان إيهاب فهمي، مدير المركز القومي للمسرح، عن سعادته بتنظيم هذا التقليد الشهري لتكريم الرواد، مشيدًا بفردوس عبد الحميد ووصفها بأنها "فنانة ملتزمة وجديرة بالتكريم". وأضاف قائلًا:

"اليوم نكرم فنانة عظيمة أثرت الفن المصري. أدام الله عليكِ الصحة وأطال عمركِ ليستمر عطاؤكِ."

كلمة من القلب: فردوس عبد الحميد تشكر الجميع



وفي كلمتها المؤثرة، عبرت الفنانة فردوس عبد الحميد عن مشاعرها قائلة:

"لا أستطيع وصف شعوري بالسعادة، شكرًا لكل من ساهم في هذا التكريم، وخاصة الفيلم التسجيلي الذي كان جهدًا رائعًا. شكرًا من القلب لكل من وقف بجانبي في مسيرتي".



واختتمت كلمتها بغناء أغنية "شادي" لفيروز، التي لم تتمالك دموعها أثناء أدائها، مما أضفى لمسة إنسانية على الحفل.

ختام الحفل: درع وشهادة تقدير للفنانة الكبيرة



اختتمت الأمسية بتكريم الفنانة فردوس عبد الحميد بدرع تذكاري وشهادة تقدير قدمهما خالد جلال وإيهاب فهمي، في لفتة تقدير لمسيرتها الفنية التي ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة.