محافظ أسوان يتفقد أقسام فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

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محافظ أسوان مع رئيس
محافظ أسوان مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مكونات وأقسام مبنى فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بصحبة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وحرص الدكتور إسماعيل كمال على مشاهدة الأنشطة والبرامج المتنوعة من المشروعات الإبداعية والإبتكارية التى ينفذها طلاب الأكاديمية لخدمة المجتمع والتعليم المستمر، مشيدًا بهذا الصرح التعليمى المتميز الذى يعتبر علامة مضيئة ومشرقة داخل المحافظة لما تقدمة من مستوى تعليمى راقى وحضارى لأبناء المجتمع الأسوانى ومحافظات جنوب الوادى.

فيما قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار خالص شكره وتقديره لمحافظ أسوان لحرصه على دعم مسيرة العملية التعليمية داخل فرع الأكاديمية بما يساهم فى الإرتقاء بجودة وحداثة التعليم لمواكبة التطور العلمى والتكنولوجى.

مؤكدًا على تحقيق التكاتف والتكامل بين مختلف المؤسسات، وهو ما يعتبر ركيزة للنهوض بالتعليم الجامعى والأكاديمى، هذا ويضم فرع الأكاديمية بأسوان 8 أقسام دراسية، و5 صالات للرسم والتصميم الفنى، و12 معمل متخصص، و2 قاعة متعددة الأغراض، و6 معامل حواسب شخصية، ومكتبة وكافتيريا وعيادة طبية، فضلًا عن صالة لألعاب البدنية.

اسماعيل عبد الغفار الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار الدكتور لؤي سعد الدين
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