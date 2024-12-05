حملات أمنية في أسيوط وأسوان ودمياط والبحيرة لضبط الخارجين على القانون

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط والبحيرة بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت الحملات في أسيوط عن ضبط 17 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (9،570 كجم لمخدر الحشيش - 4،50 كجم لمخدر الشابو - 1،840 كجم لمخدر الهيروين - كمية من مخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 22 متهما لـ 12 منهم معلومات جنائية، وضبط 45 قضية سلاح ناري غير مرخص عبارة عن (8 بنادق آلية - 15 بندقية خرطوش - طبنجة - 25 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 45 متهما لـ 9 منهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 509 أحكام قضائية متنوعة.

وفي أسوان.. تم ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (8،100 كجم لمخدر الحشيش - 6،500 كجم لمخدر البانجو - كمية من مخدري "الهيروين والشابو" - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 10 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية، وضبط قضية سلاح ناري عبارة عن (فرد محلي وطلقة)، بالإضافة إلى تنفيذ 810 أحكام قضائية متنوعة.

وفي دمياط.. تم ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، ضُبط خلالها (7،650 كجم لمخدر الحشيش - 12 كجما لمخدر البانجو -

9،500 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وضبط (7 فرد محلي وعدد من الطلقات) بحوزة 9 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية.

وفي البحيرة.. تم ضبط 28 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (5،120 كجم لمخدر الحشيش - 2،950 كجم لمخدر الهيروين - كمية لمخدر الآيس - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 37 متهما لـ 19 منهم معلومات جنائية وضبط 16 قضية سلاح ناري غير مرخص عبارة عن (بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش - 2 طبنجة - 14 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 16 متهما لـ 6 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 1156 حكما قضائيا متنوعا، فضلا عن ضبط 2 تشكيل عصابي ضما 6 متهمين ارتكبوا 8 وقائع متنوعة.