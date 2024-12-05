بعد تألقه.. تصريحات نارية من آرني سلوت عن محمد صلاح

الفجر الرياضي
محمد صلاح - آرني
محمد صلاح - آرني سلوت

تحدث ارني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن أداء محمد صلاح في مباراة نيوكاسل يونايتد التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

التقى الفريقين يوم الأربعاء الموافق الرابع من ديسمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي، واذيعت المباراة على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة، شهدت تألق محمد صلاح الذي سجل هدفين وصنع هدف، ليتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري بعد أن تخطى هالاند.

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سلوت عن صلاح: مميز

قال آرني سلوت: "نأمل ونتوقع أن يتمكن محمد صلاح من الاستمرار على هذا النحو لفترة طويلة".

"لقد كان رائعًا في الشوط الثاني، وقام بالعديد من الأشياء المميزة لنا".

ينتهي عقد محمد صلاح بنهاية الموسم الجاري، ولم يبدأ ليفربول بالحديث معه مما أثار غضبه، بسبب ارقامه التاريخية

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