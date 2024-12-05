ضبط المتهمين بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين بالبحيرة لقيامهما بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة وبحوزتهما عدد من الأسلحة النارية.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد أكدت قيام عاطلين لهما معلومات جنائية يقيمان بدائرة قسم شرطة دمنهور بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذان من دائرة القسم محل سكنهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما مضبوطات أبرزها 9 قطع أسلحة نارية عبارة عن (2 بندقية خرطوش - 7 فرد خرطوش - عدد من الطلقات).