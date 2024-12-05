المشدد 5 سنوات لسائق متهم بإحداث عاهة مستديمة لشاب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة التعدي بالضرب علي شاب وإحداث عاهة مستديمة بمنطقة المرج.

وجاء في التقرير الطبي عن وجود إصابات متعددة، وجروح سطحية في الجسد وكدمات، وسحجات بالظهر وباليدين، وإصابة بالذراع الايسر أدت لعاهة مستديمة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات الجيرة بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.