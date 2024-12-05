الأحوال الجوية في الإسكندرية.. طقس غير مستقر مع ارتفاع الرطوبة وسقوط أمطار متقطعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم الخميس، 5 ديسمبر 2024، عن حالة الطقس المتوقعة والتي أشارت إلى طقس مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، بينما يكون مائلًا للدفء على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. أما في الليل، فتسود أجواء مائلة للبرودة على أغلب المناطق.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق

حذرت هيئة الأرصاد من توقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، مع احتمالية امتدادها بشكل خفيف إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. الأمطار ستكون على فترات متقطعة، مما يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصةً على الطرق المكشوفة والسريعة.

الشبورة المائية وتحذيرات للسائقين

أكدت الأرصاد على ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية. لذا، يجب على السائقين توخي الحذر أثناء القيادة، لتجنب الحوادث الناتجة عن انخفاض الرؤية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر الأبيض المتوسط : حالته خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1 إلى 1.5 متر.

: حالته خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1 إلى 1.5 متر. البحر الأحمر: حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.

توقعات درجات الحرارة في المحافظات

القاهرة : الصغرى 15°، العظمى 22°

: الصغرى 15°، العظمى 22° الإسكندرية : الصغرى 13°، العظمى 23°

: الصغرى 13°، العظمى 23° مطروح : الصغرى 13°، العظمى 22°

: الصغرى 13°، العظمى 22° شرم الشيخ : الصغرى 16°، العظمى 26°

: الصغرى 16°، العظمى 26° أسوان: الصغرى 11°، العظمى 25°

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

الملابس : ارتداء ملابس شتوية ثقيلة خاصةً في الصباح الباكر وفترة الليل، مع التركيز على الجواكت الثقيلة لكبار السن والأطفال.

: ارتداء ملابس شتوية ثقيلة خاصةً في الصباح الباكر وفترة الليل، مع التركيز على الجواكت الثقيلة لكبار السن والأطفال. الحذر من المخاطر : الابتعاد عن الأشجار، البلكونات المتهالكة، واللوحات المعدنية لتجنب أي حوادث.

: الابتعاد عن الأشجار، البلكونات المتهالكة، واللوحات المعدنية لتجنب أي حوادث. السفر والتنقل: تجنب القيادة بسرعة أثناء وجود الشبورة المائية.

نداء هام للمواطنين

طالبت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بالالتزام بالتعليمات لتجنب أي مخاطر ناتجة عن تقلبات الطقس. كما دعت إلى متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية عبر وسائل الإعلام وموقع الهيئة الرسمي.

مناطق متأثرة بسقوط الأمطار اليوم