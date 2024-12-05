رئيس الجهورية يقرر.. تعيين عمداء جُدد لـ4 كليات بجامعة بني سويف

أعلن د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، صدور قرارات رئيس جمهورية مصر العربية، بتعيين عمداء لـ4 كليات بجامعة بني سويف، هم: د. عادل أبو هشيمة عميدًا لكلية الحقوق، ود. شهيرة المنشاوي عميدًا لكلية الصيدلة، ود. احمد فتح الله عميدًا لكلية طب الاسنان، ود. هنداوي عبد اللاهي عميدًا لخدمة اجتماعية، وذلك لمدة ثلاث سنوات لكل منهم.

حيث أعلن رئيس جامعة بني سويف، عن صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية بتعيين الدكتور عادل أبو هشيمة، عميدًا لكلية الحقوق، حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 543 لسنة 2024م، وتخرج الدكتور "أبو هشيمة" من كلية الحقوق عام 1990 بتقدير امتياز، وعين معيدًا بقسم القانون الدولي الخاص في 1992. حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي الخاص من جامعة القاهرة عام 2003، وعمل في عدة مناصب إدارية وأكاديمية قبل أن يتولى عمادة الكلية.

كما أعلن رئيس جامعة بني سويف، عن صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية بتعيين الدكتور أحمد فتح الله، عميدًا لكلية طب الأسنان لمدة ثلاث سنوات، وتخرج "فتح الله" من كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة في 1993، ثم حصل على الماجستير في 2002 والدكتوراه في 2007م، وشغل عدة مناصب أكاديمية وإدارية بالكلية، وله العديد من الأبحاث المنشورة في مجلات دولية.

كما أعلن رئيس جامعة بني سويف، عن صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية بتعيين الدكتور شهيرة فوزي المنشاوي، عميدًا لكلية الصيدلة بجامعة بني سويف لمدة ثلاث سنوات، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 544 لسنة 2024.

وتخرجت "المنشاوي" من كلية الصيدلة جامعة القاهرة عام 1998 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وحصلت على الماجستير والدكتوراه في العلوم الصيدلية. لها أكثر من 45 بحثًا منشورًا في مجلات علمية دولية، بالإضافة إلى العديد من المؤلفات العلمية والمشاركات في المؤتمرات المحلية والدولية.

كما أعلن رئيس جامعة بني سويف، عن صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية بتعيين بتعيين الدكتور هنداوي عبد اللاهي عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية لمدة ثلاث سنوات، بموجب القرار رقم 545 لسنة 2024م، حيث حصل "عبد اللاهي" على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية عام 1993 ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في تخصص الخدمة الاجتماعية، وشغل عدة مناصب أكاديمية وإدارية في الكلية، وله العديد من الأبحاث والمؤلفات في مجال تخصصه، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل مؤلف في الخدمة الاجتماعية عام 2019.

وتقدم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بالشكر للعمداء السابقين على جهودهم خلال فترة توليهم عمادة الكليات، متمنيًا للعمداء الجدد المزيد من التوفيق في مهامهم الأكاديمية والإدارية.

د. هنداوي عبد اللاهي عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف

د. احمد فتح الله عميدًا لكلية طب الاسنان بجامعة بني سويف

د. عادل ابو هشيمة عميدًا لكلية الحقوق بجامعة بني سويف